"Интерпайп" провел через "Интерпайп НТЗ" решение о выпуске бондов на $430 млн в рамках реструктуризации

Interpipe Holdings Limited (Кипр), холдинговая компания группы "Интерпайп", провела через ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) решение о возможности выпуска облигаций на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года.

Как сообщается в официальной информации предприятия в системе НКЦБФР, такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров впятницу.

При этом акционеры дали согласие на поручительство "Интерпайп НТЗ" по договору между Interpipe Holdings Limited - как эмитентом облигаций и трастовой компанией Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного управителя облигациями.

На собрании также утвержден лимит предоставления обществом поручительств в $1,75 млрд, среди которых по кредитному договору Interpipe Holdings Limited с ING Bank N.V. и другими банковскими учреждениями в качестве кредиторов на сумму кредита до $100 млн. Также дано согласие надоговор залога имущества и средств предприятия с Madison Pacific.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.