Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

"Газпром" после отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску "Нафтогаза Украины" готовит новую программу еврооблигаций - в другой юрисдикции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Как сообщалось, в феврале "Нафтогаз" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге". После атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" в Люксембурге российская компания пока не размещала новых еврооблигаций.

В Великобритании - напротив: Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

В связи с этим источник "Интерфакса" не исключил, что юрисдикция новой программы бондов может быть британской. Ранее сообщалось, что нового выхода "Газпрома" на международный рынок заимствований стоит ожидать не ранее сентября.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.