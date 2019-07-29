Экономика

14:18 29.07.2019

Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

2 мин читать
Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

"Газпром" после отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску "Нафтогаза Украины" готовит новую программу еврооблигаций - в другой юрисдикции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.

Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Как сообщалось, в феврале "Нафтогаз" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге". После атаки "Нафтогаза" на активы "Газпрома" в Люксембурге российская компания пока не размещала новых еврооблигаций.

В Великобритании - напротив: Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

В связи с этим источник "Интерфакса" не исключил, что юрисдикция новой программы бондов может быть британской. Ранее сообщалось, что нового выхода "Газпрома" на международный рынок заимствований стоит ожидать не ранее сентября.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

Теги: #бонды #газпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 29.07.2019
"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана

"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана

16:33 26.07.2019
"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

13:29 24.07.2019
"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

12:01 23.07.2019
Impala Platinum получила заявки на досрочную конвертацию бондов на $220 млн

Impala Platinum получила заявки на досрочную конвертацию бондов на $220 млн

14:13 19.07.2019
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

13:22 17.07.2019
"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

13:21 05.07.2019
Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

11:38 04.07.2019
Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

11:54 29.06.2019
Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

15:58 28.06.2019
Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ

Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

ЗТМК после ЧП с утечкой тетрахлорида титана на рабочую площадку работает в нормальном режиме

Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

Volvo отзывает в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА