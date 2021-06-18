Экономика

19:45 18.06.2021

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

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Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

Успешный выход Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на рынок еврооблигаций показывает, что Украина становится для международных инвесторов цивилизованной страной, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Дебютный успешный выход Укравтодора на рынок еврооблигаций - это пример того, как всего за два года конкретная отрасль может вырасти до уровня международной конкуренции. Я рад, что сейчас дорожное агентство наконец ассоциируется с умением работать с инвестициями и задавать тренды в государственной сфере", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

По его словам, в этой сфере команда "Укравтодора" во многом является первопроходцем: она первой воспользовалась возможностью формирования единых правил игры на рынке путем разработки методологии закупок.

"Сейчас мы запускаем первый в Украине антикоррупционный пилот с Европейским банком реконструкции и развития. Выпуск еврооблигаций президентской программы "Большое строительство" - это тоже новый для страны опыт", - отметил он.

Кубраков также поблагодарил команду Минфина, в частности директора департамента долговой политики Полину Яровую и правительственного уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буце, с помощью которых "Укравтодору" удалось пройти весь путь без ошибок и с учетом всех международных требований.

"Уверяю, что "Укравтодор" - это первая ласточка "Большого строительства" на внешних рынках. Мы планируем привлекать к этому процессу и другие инфраструктурные отрасли. Ведь в итоге именно инвестиции в инфраструктуру создают эффективные точки роста для украинской экономики", - подчеркнул министр.

Теги: #укравтодор #бонды
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