Экономика

19:20 09.10.2019

Греция впервые разместила бонды с отрицательной доходностью

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Греция впервые разместила бонды с отрицательной доходностью

Греция впервые в истории разместила трехмесячные государственные облигации с отрицательной доходностью, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, страна присоединилась к числу государств, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг.

В ходе прошедшего в среду аукциона Афины привлекли 487,5 млн евро, выпустив бумаги со сроком погашения 13 недель и доходностью минус 0,02%, тогда как как два месяца назад аналогичные облигации были проданы по ставке 0,01% годовых.

В последнее время все больше стран еврозоны размещают облигации с отрицательной доходностью на фоне низких процентных ставок Европейского центрального банка и ожиданий возобновления программы скупки активов.

Кроме того, инвесторы рассчитывают на меры налогово-бюджетного стимулирования, поскольку у монетарной политики практически не осталось возможностей для стимулирования экономики.

Теги: #размещение #греция #бонды
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