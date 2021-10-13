Green Deal

17:14 13.10.2021

ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

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ЕС выпустил «зеленые» бонды на EUR 12 млрд, спрос превысил предложение более чем в 11 раз

Европейская комиссия провела первую эмиссию 15-летних «зеленых» облигаций объемом EUR12 млрд, сообщила пресс-служба ЕК, передает портал Green Deal.

«Книга заявок на 15-летние «зеленые» облигации со сроком погашения до 4 февраля 2037 года была переподписана в 11 раз, превысив EUR135 млрд. Широкий круг инвесторов выразил заинтересованность в таких облигациях», — указано в сообщении ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что общий объем «зеленых» облигаций достигнет EUR250 млрд до конца 2026 года и сделает ЕС крупнейшим эмитентом «зеленых» облигаций в мире.

Ранее Еврокомиссия одобрила механизм функционирования «зеленых» облигаций. Он должен гарантировать, что привлеченные средства будут направлены на «зеленые» проекты, и ЕК будет отчитываться об их влиянии на окружающую среду.

Как сообщалось, в июле Еврокомиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт «зеленых» облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.

Теги: #ес #бонды
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