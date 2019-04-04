Экономика

11:12 04.04.2019

Tencent провела размещение бондов на $6 млрд, крупнейшее в Азии за последний год

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Tencent провела размещение бондов на $6 млрд, крупнейшее в Азии за последний год

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. привлек $6 млрд за счет продажи облигаций, что стало крупнейшим с марта прошлого года размещением в Азии, сообщает Dow Jones.

Компания продала десятилетние бонды с купоном 3,975% годовых на $3 млрд по цене чуть ниже номинала. Доходность этого выпуска при размещении на 1,45 процентного пункта превысила аналогичные по сроку обращения госбумаги США, заявил источник в банковских кругах.

Tencent разместила 30-летние облигации с купоном в 4,525% годовых также чуть ниже номинала. Кроме того, инвесторам были предложены пяти- и семилетние бонды.

Полученные от размещения средства компания намерена направить на общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступили 13 банков, включая Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Tencent является разработчиком популярных онлайн-игр, а также приложений, среди которых сервис мгновенных сообщений WeChat.

Теги: #tencent #бонды #азия
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