Экономика

17:26 07.05.2019

Bristol-Myers Squibb готовит крупнейшее в этом году размещение корпоративных бондов

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Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) готовится разместить облигации на сумму $19 млрд, чтобы привлечь средства для финансирования сделки по покупке конкурирующей Celgene Corp., пишет газета Financial Times.

Размещение бондов BMS станет крупнейшим в корпоративном секторе с начала 2019 года.

Согласно данным CreditSights, объем размещения бондов BMS может достичь $21 млрд.

По данным источников FT, компания во вторник разместит девять различных траншей облигаций со сроками обращения от 1,5 лет до 30 лет. Десятилетние бонды, как ожидается, будут размещены под доходность на 1,2 процентного пункта (п.п.) выше доходности сопоставимых US Treasuries. Предыдущий выпуск десятилетних облигаций BMS был размещен в 2017 году под доходность на 0,9 п.п. выше процентной ставки аналогичных по сроку американских госбумаг.

BMS и Celgene объявили о сделке, в рамках которой BMS намерена купить Celgene за $74 млрд, в январе текущего года. Если сделка получит все необходимые одобрения, то образованная по ее итогам компания войдет в число мировых лидеров фармацевтической отрасли, особенно в сфере разработки и производства препаратов для борьбы с раком и заболеваниями иммунной системы.

В портфеле объединенной компании будет девять лекарственных препаратов с годовой выручкой свыше $1 млрд в каждом случае. На очереди еще шесть новых продуктов такого же масштаба.

Bristol-Myers Squibb (BMS) со штаб-квартирой в Нью-Йорке специализируется на создании инновационных препаратов для пациентов с тяжелыми заболевания, включая различные виды рака, ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и прочие. В нынешнем виде корпорация существует с 1989 года, когда объединились созданная в 1858 году Squibb и появившаяся почти на 30 лет позже Bristol-Myers.

Теги: #облигации #сша #бонды
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