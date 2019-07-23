Impala Platinum получила заявки на досрочную конвертацию бондов на $220 млн

План досрочной конвертации облигаций южноафриканского производителя платины Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats) получил поддержку среди держателей бондов - компания получила заявки на конвертацию бумаг на общую сумму $220 млн.

Как сообщалось, ранее в этом месяце Implats предложила воспользоваться досрочной конвертацией держателей ее бондов с погашением в 2022 году на общую сумму $250 млн.

Держатели бондов на сумму еще порядка $29,8 млн также выразили интерес к предложению о досрочной конвертации, говорится в пресс-релизе Implats.

Досрочная конвертация облигаций позволит компании существенно сократить долг, а также выпустить до 64,26 млн новых обыкновенных акций. Это, как ожидается, улучшит гибкость структуры капитала, а также сократит расходы компании на обслуживание долга.

"Мы рады столь масштабной поддержке нашего предложения владельцами долларовых облигаций, принявшими наши условия, а также акционерами, одобрившими эту меры сокращения долга", - отмечается в сообщении компании.

Рост цен на металлы платиновой группы, а также ослабление южноафриканского рэнда позволили Implats увеличить рентабельность операций, а также генерирование денежного потока. В период с 30 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года чистый долг компании сократился с 4,4 млрд рэндов ($317 млн) до 976 млн рэндов.

Акции Implats прибавляют в цене 0,2% на торгах в Йоханнесбурге во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла более чем на 96%.