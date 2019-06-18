Экономика

16:11 18.06.2019

Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

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Доходность 10-летних госбондов Франции впервые упала до нуля, Швеции - ниже нуля

Доходность 10-летних гособлигаций Франции в ходе торгов во вторник упала на 11 базисных пунктов и теперь находится на нулевом уровне впервые в истории.

Таким образом, Франция может присоединиться к числу европейских стран, в которых доходность 10-летних госбондов, которые считаются бенчмарком, перешла в отрицательную зону, отмечает агентство Bloomberg.

Цены госбумаг во вторник растут по всей Европе после выступления президент Европейского центрального банка Марио Драги. Он сказал, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, добавил Драги.

Доходность 10-летних госбондов Австрии снизилась на 10 б.п. - до рекордного минимума в минус 0,046% годовых. При этом в Швеции доходность аналогичных гособлигаций упала ниже нуля впервые в истории.

Теги: #швеция #ес #франция #бонды
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