"Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта

АО "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов по наиболее популярным направлениям к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Как сообщается на сайте компании, доппоезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях.

Дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 10 марта из Киева в 07:08 с прибытием в Ковель в 16:58. Из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении - 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.

Поезд № 235 Киев - Ужгород отправится из Ужгорода 8 марта в 18:15 и прибудет в Киев в 08:37. Из Киева поезд отправится 9 марта в 20:28 и прибудет в Ужгород в 11:59.

Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать в Киев 8 марта, в Черновцы - 8 и 10 марта. Отправление из Черновцов в 22:30, прибытие в Киев в 14: 47. Из Киева поезд отправится в 01:31 и прибудет в Черновцы в 17:12.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 8 марта в 19:15 отправится в Киев из Черновцов, прибудет в 12:32. В обратном направлении отправится 9 и 10 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15.

Дополнительный поезд № 204/203 Жмеринка - Киев отправится в рейс из Жмеринки 7 марта в 10:49 и прибудет в Киев в 14:47. Рейс в Киев состоится 11 марта в 16:12 с прибытием в Киев в 21:33.

Поезд № 294/294 Хмельницкий - Киев осуществит рейс в Киев 7 марта с отправлением в 13:21 и прибытием в 19:59. 11 марта поезд отправится из столицы в 10:11 и прибудет в Хмельницкий в 15:10.

Поезд № 162/161 Киев – Николаев будет курсировать в Николаев 7 и 11 марта, с отправлением из Киева в 14:35 и прибытием в Николаев в 4:56. Отправление из Николаева 6 и 10 марта назначено на 21:40, прибытие в Киев - на 12:39.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Киева в 08:55, прибытие в Одессу в 18:35. В обратном направлении: отправление из Одессы в 11:07, прибытие в столицу в 20:31.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 8 и 10 марта, отправление из Киева в 08:40 и прибытие в Днепр в 17:57. В обратную сторону: отправление из Днепра в 12:20, прибытие в Киев в 22:04.

Дополнительный поезд № 238/237 Киев - Днепр будет курсировать в Киев 7 марта с отправлением в 11:53 и прибытием в 21:04.

Доппоезд № 281/282 Днепр - Киев будет отправляться 6 марта в 20:42 и прибывать в Киев в 04:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 11 марта в 21:47 и прибывать в Днепр в 06:20.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород отправится из Одессы 7 и 9 марта в 16:54 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:46. В обратном направлении из Ужгорода отправление назначено на 8 и 10 марта в 13:54, а прибытие в Киев на следующий день в 09:21.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Львова в 09:16 и прибытием в Одессу в 20:29. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать с 6 по 11 марта с отправлением из Покровска в 09:20 и прибытием в Харьков 14:49. Отправление из Харькова назначено на 16:35, прибытие в Покровск – на 22: 01.

Дополнительный поезд № 163 Киев - Харьков будет курсировать 10 марта. Он отправится из Киева в 6:53 и прибудет в Харьков в 13:36. В обратном направлении поезд отправится в 14:03 и прибудет в Киев в 22:19.

Работа по назначению дополнительных поездов продолжается.