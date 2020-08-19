События

09:54 19.08.2020

"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

1 мин читать
"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

АО "Укрзализныця" (УЗ) ко Дню независимости Украины назначило дополнительные скоростные поезда №224/223 Одесса - Киев и №168/167 Львов - Одесса.

Как сообщила пресс-служба компании, поезда назначены в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в праздничные дни.

В обоих направлениях 22 и 24 августа, в частности, осуществит рейсы поезд и №224/223 Одесса - Киев. Отправление поезда из Киева запланировано на 8:06, прибытие в Одессу - на 18:18. Отправление из Одессы назначено на 11:03, прибытие в Киев - на 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа с отправлением из Львова в 09:40 и прибытием в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление запланировано на 10:16, прибытие во Львов - на 21:05.

Билеты на указанные поезда можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Теги: #киев #день_независимости #доппоезда #львов #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 19.08.2020
Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

Scandinavian airlines возобновила регулярные рейсы в Киев

10:56 19.08.2020
В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

13:57 18.08.2020
Сторож детсада во Львове погибла, сжигая мусор

Сторож детсада во Львове погибла, сжигая мусор

13:52 18.08.2020
День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

День Независимости считают праздником более 47% жителей Украины

12:17 18.08.2020
Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

Профсоюз "Энергоатома" 19 августа планирует акцию протеста в Киеве

11:09 18.08.2020
Кличко: в Киеве еще у 88 жителей за сутки выявили COVID-19, один человек скончался

Кличко: в Киеве еще у 88 жителей за сутки выявили COVID-19, один человек скончался

19:35 17.08.2020
СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

18:42 17.08.2020
В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

16:14 17.08.2020
Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

14:38 17.08.2020
Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

В Киеве опубликованы аудиозаписи предположительно членов ЧВК "Вагнер" с сотрудниками СБУ

Стачком "Беларуськалия" объявил о забастовке с 19 августа

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский приехал в Запорожскую область, запланировано его участие в презентации Стратегии развития региона

Великобритания начинает многонациональную тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины противостоять угрозам с Востока

ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ в среду утром

Количество больных Covid-19 вновь возросло во всех областях Украины, кроме Луганской

Шахтеры Беларуськалия собираются на митинг на главной площади Солигорска

В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 1 967 новых случаев заражения Сovid-19. Выздоровели 812 человек, 28 умерли

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22 млн, число жертв приблизилось к 780 тыс.

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 41000 взрывоопасных предметов

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Украина отправила гуманитарную помощь в пострадавший от взрыва Бейрут – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА