"Укрзализныця" назначила ко Дню независимости еще два доппоезда из Одессы в Киев и Львов

АО "Укрзализныця" (УЗ) ко Дню независимости Украины назначило дополнительные скоростные поезда №224/223 Одесса - Киев и №168/167 Львов - Одесса.

Как сообщила пресс-служба компании, поезда назначены в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в праздничные дни.

В обоих направлениях 22 и 24 августа, в частности, осуществит рейсы поезд и №224/223 Одесса - Киев. Отправление поезда из Киева запланировано на 8:06, прибытие в Одессу - на 18:18. Отправление из Одессы назначено на 11:03, прибытие в Киев - на 20:31.

Поезд №168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа с отправлением из Львова в 09:40 и прибытием в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление запланировано на 10:16, прибытие во Львов - на 21:05.

Билеты на указанные поезда можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.