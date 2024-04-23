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11:46 23.04.2024

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

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Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

Отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины (ОККУ) Одесской области оказывает помощь пострадавшим в результате ночной российской атаки "шахедами" Одессы.

"Очередная ночная российская атака на Одессу… На месте совместно с другими спасательными службами работает команда быстрого реагирования Украинского Красного Креста в Одесской области. Волонтеры оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Установлен пункт помощи", - сообщило ОККУ в Фейсбуке во вторник.

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В настоящее время работы на месте ликвидации последствий атаки продолжаются.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 23 апреля атаковали Одесский регион беспилотными летательными аппаратами, в результате пострадали девять человек, среди которых четверо детей. В областном центре повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, магазины, автомобили горожан. Один многоквартирный двухэтажный дом частично разрушен с последующим возгоранием, оперативно потушенным пожарными.

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Теги: #одеса #допомога #тчху

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