Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим в Одесі від російської атаки "шахедами"

Отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины (ОККУ) Одесской области оказывает помощь пострадавшим в результате ночной российской атаки "шахедами" Одессы.

"Очередная ночная российская атака на Одессу… На месте совместно с другими спасательными службами работает команда быстрого реагирования Украинского Красного Креста в Одесской области. Волонтеры оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Установлен пункт помощи", - сообщило ОККУ в Фейсбуке во вторник.

В настоящее время работы на месте ликвидации последствий атаки продолжаются.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 23 апреля атаковали Одесский регион беспилотными летательными аппаратами, в результате пострадали девять человек, среди которых четверо детей. В областном центре повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, магазины, автомобили горожан. Один многоквартирный двухэтажный дом частично разрушен с последующим возгоранием, оперативно потушенным пожарными.