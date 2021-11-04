Экономика

10:17 04.11.2021

"Укрзализныця" с 1 декабря планирует повысить зарплату железнодорожникам на 10%

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"Укрзализныця" с 1 декабря планирует повысить зарплату железнодорожникам на 10%

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 1 декабря 2021 года планирует поднять тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10%, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления УЗ Александра Камышина.

"Позитивные операционные и финансовые результаты последних месяцев дают позволяют поднять зарплату для железнодорожников. Наша главная цель - вернуть "Укрзализныце" репутацию стабильного работодателя и обеспечить железнодорожникам достойные условия труда и высокий уровень дохода", - цитирует Камышина пресс-служба УЗ.

Компания напомнила, что предыдущее повышение зарплат железнодорожников было с июня 2021 года.

Теги: #транспорт #укрзализниця #зарплаты #повышение
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