Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную схему установки на грузовые вагоны частных железнодорожных компаний некачественных запасных частей, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур наладила производство и реализацию широкого спектра запчастей ненадлежащего качества и неизвестного происхождения. Правоохранители провели следственные действия по месту подпольного производства и хранения запчастей. Во время обысков обнаружено и изъято оборудование для подделки деталей, фальсифицированной продукции на почти 2 млн грн", - говорится сообщении, на официальном сайте СБУ в среду.

В ведомстве отметили, что "в рамках досудебного расследования СБУ инициировала ряд экспертиз. Они подтвердили фальсификацию идентификационных признаков запасных частей, а также установили их предварительную эксплуатацию на грузовых вагонах Укрзализныци".

"Сейчас на проявленную некачественную продукцию наложен арест", - подытожили в СБУ.