"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Полтава-Харьков

АО "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда пассажирских рейсов на участке Полтава - Харьков в обоих направлениях из-за травмирования человека грузовым поездом и проведения соответствующих следственных действий.

Согласно сообщению в Телеграм-канале компании, задерживаются поезда:

- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

-№18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);

-№8 Одесса - Харьков (2 часа);

-№722 Киев - Харьков (40 минут).

"Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", - заявили в "Укрзализныце".