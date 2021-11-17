"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Полтава-Харьков
АО "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда пассажирских рейсов на участке Полтава - Харьков в обоих направлениях из-за травмирования человека грузовым поездом и проведения соответствующих следственных действий.
Согласно сообщению в Телеграм-канале компании, задерживаются поезда:
- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);
- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);
-№18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);
-№8 Одесса - Харьков (2 часа);
-№722 Киев - Харьков (40 минут).
"Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", - заявили в "Укрзализныце".