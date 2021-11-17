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12:22 17.11.2021

"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Полтава-Харьков

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"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на участке Полтава-Харьков

АО "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда пассажирских рейсов на участке Полтава - Харьков в обоих направлениях из-за травмирования человека грузовым поездом и проведения соответствующих следственных действий.

Согласно сообщению в Телеграм-канале компании, задерживаются поезда:

- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

-№18 Ужгород - Киев (3 часа 10 минут);

-№8 Одесса - Харьков (2 часа);

-№722 Киев - Харьков (40 минут).

"Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", - заявили в "Укрзализныце".

 

Теги: #укрзализниця #задержка #поезда
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