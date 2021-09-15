"Укрзализныця" с 5 октября запускает новый региональный поезд Киев - Гайворон

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 5 октября 2021 года назначает региональный поезд № 795/796 Киев - Гайворон (Кировоградская обл.), он будет курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, на протяжении нескольких недель компания проанализирует пассажиропоток на этом маршруте и примет решение о его дальнейшем курсировании.

Планируется, что из Киева данный поезд будет отправляться в 14:41, прибывать в Гайворон - в 00:11. Обратно отправление будет в 01:10 с прибытием в столицу в 10:52.

Поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандовка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковцы, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки.