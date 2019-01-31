Почти все рынки акций Азии растут после смягчения позиции ФРС

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в четверг после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала сигнал о приостановке или даже завершении текущего цикла повышения процентных ставок.

Участники рынка ждут новых сигналов из Вашингтона, где проходят торговые переговоры США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов.

ФРС по итогам январского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, как и ожидал рынок. При этом из заявления Федрезерва исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, но появилась формулировка о необходимости проявить терпение.

Кроме того, в среду ФРС в отдельном документе сообщила, что может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе с учетом изменений экономических и финансовых условий, отмечается в отдельном документе. Это сообщение стало сюрпризом для рынка и тоже было воспринято как признак смягчения позиции.