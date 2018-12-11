Украина направит в 2019г на развитие вооружений по линии Минобороны 16,97 млрд грн, или около 17% бюджета ведомства

Украина направит в 2019 году на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году.

Данные параметры закреплены в основном финансовом законе страны на 2019 год, обнародованном во вторник на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, на развитие, закупку и модернизацию ВВТ по линии Минобороны из общего фонда госбюджета планируется выделить 16 млрд 952 млн грн, и 17, 37 млн - из специального.

Предусмотренный законом общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства – 81,69 млрд грн (79,7% бюджета ведомства) должны быть направлены на обеспечение деятельности ВСУ.

Доля расходов на развитие ВВТ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.

В 2019 году расходы на развитие ВВТ составят 8% от общего объема расходов на сектор безопасности и обороны, который по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году.

Согласно озвученным СНБО в сентябре данным, среди приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.