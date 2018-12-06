Экономика

11:26 06.12.2018

Международные резервы Украины в ноябре выросли на 5,8% - НБУ

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Международные резервы Украины в ноябре выросли на 5,8% - НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в ноябре выросли на 5,8%, или на $974,5 млн, - до $17,712 млрд в эквиваленте, сообщил Национальный банк Украины на веб-сайте.

Согласно сообщению, объем международных резервов увеличился в результате того, что правительство получило $2 млрд от размещения еврооблигаций и $82,9 млн - от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом платежи по государственному долгу были меньше поступлений от продажи государственных ценных бумаг. В частности, в ноябре были досрочно погашены краткосрочные еврооблигации на сумму $725 млн, привлеченные путем частного размещения в августе текущего года. В ноябре платеж Международному валютному фонду составил $439,1 млн. Другие платежи по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составили $238, 2 млн, из которых $149,1 млн - по государственным облигациям внутреннего государственного займа и $18,5 млн - по еврооблигациям.

При этом, добавляет НБУ, в ноябре чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $232,8 млн.

Так, в конце ноября для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний центробанк продал $125 млн, из которых $50 млн - через валютные интервенции путем выбора лучшей цены. В то же месяце НБУ купил на межбанковском валютном рынке $357,8 млн, из которых $76,7 млн - путем выбора лучшей цены.

Кроме того, на размер международных резервов страны повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме $50,4 млн.

В целом на 1 декабря 2018 года объем международных резервов покрывает три месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина в конце октября разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и 10-летние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых.

Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Теги: #нацбанк #резервы
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