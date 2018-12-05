Кубив обсудил с премьер-министром Узбекистана по телефону доступ товаров на рынки обеих стран

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, в ходе которого стороны обсудили взаимный доступ товаров на рынки Украины и Узбекистана, сообщается на сайте Министерства экономразвития и торговли (МЭРТ) в среду.

"Одним из важных инструментов налаживания лучшего торгово-экономического диалога между Украиной и Узбекистаном является восстановление работы Совместной украинско-узбекской комиссии всестороннего сотрудничества и скорейшее проведение очередного восьмого заседания комиссии для совместного обсуждения перспектив взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - цитирует пресс-служба МЭРТ С.Кубива.

А.Арипов также поддержал важность возобновления работы данной комиссии и урегулирования проблемных аспектов взаимных поставок, отмечается в сообщении.

Ранее со ссылкой на ассоциацию "Производителей лекарств Украины" сообщалось, что таможенная служба Узбекистана остановила таможенное оформление украинской фармпродукции на сумму более $4,8 млн без каких-либо официальных объяснений и документов.