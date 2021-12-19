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15:06 19.12.2021

Талибы поблагодарили Узбекистан за создание хаба для доставки гуманитарной помощи в Афганистан

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В Афганистане благодарны за инициативу Узбекистана по созданию в городе Термез (расположен близ границы с Афганистаном - ИФ) транспортно-логистического хаба (Termez Cargo Centre) для оказания афганскому народу гумпомощи, сообщила в воскресенье пресс-служба узбекского МИД.

В Исламабаде состоялись переговоры правительственной делегации во главе с министром транспорта Узбекистана Ильхамом Махкамовым с министром иностранных дел талибов ("Талибан") Амир Ханом Муттаки.

"Афганский министр с глубокой благодарностью воспринял инициативу Узбекистана о создании в Термезе транспортно-логистического хаба, нацеленного на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи", - сообщили в пресс-службе.

Муттаки выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за содействие "в восстановлении социально-экономической инфраструктуры страны, а также реализации на территории Афганистана крупных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах", отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны также обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений, перспективы их развития, в частности, в сфере торгово-экономического взаимодействия, добавили в узбекском внешнеполитическом ведомстве.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по Центральной Азии совместно с логистическим центром Termez Cargo Centre 15 декабря начало доставку в Афганистан партии гуманитарной помощи.

"Гуманитарный груз весом около 40 тонн, состоящий из предметов первой необходимости, отправлен при поддержке правительства Узбекистана на грузовых автомобилях из Термеза в Мазари-Шариф", - говорилось в сообщении.

Хаб, созданный УВКБ ООН в Termez Cargo Centre, используется в качестве пункта накопления гуманитарных грузов, которые по мере необходимости будут отправляться в Афганистан.

Ранее власти Узбекистана заявили, что готовы предоставить свою территорию и инфраструктуру для транзита в Афганистан гумпомощи.

Теги: #афганистан #гумпомощь #узбекистан
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