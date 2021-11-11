Телеком

16:19 11.11.2021

Rozetka планирует развиваться в регионах Узбекистана

2 мин читать
Rozetka планирует развиваться в регионах Узбекистана

Крупнейший украинский онлайн-маркетплейс Rozetka планирует развиваться в регионах Узбекистана, а также разрабатывает модель кросс-борда, который даст возможность продавать товары с украинского сайта узбекским клиентам и наоборот, сообщил основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

"Уже какое-то время Rozetka работает в Узбекистане. Как всегда, я очень осторожен в прогнозах, но, похоже, рынок этой 35-миллионной страны очень живой и мы развиваемся даже быстрее, чем планировали. В Ташкенте уже работают две точки выдачи товаров, действует бесплатная курьерская доставка. Планируем открыть еще четыре точки и идти в регионы - видим большой запрос от Самарканда, Намангана, Андижана, Бухары и Ферганы", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Чечеткина, в настоящее время на rozetka.uz можно купить электронные гаджеты и бытовую технику, вскоре должны запуститься одежда, товары для дома, спортивные товары.

"В целом, хотим посмотреть на то, что нужно потребителю и, исходя из этого, дополнять ассортимент. Наша команда также разрабатывает модель кросс-борда – тогда миллионы товаров с украинского сайта Rozetka станут доступны клиентам из Узбекистана, а узбекские товары смогут выйти на украинский рынок. В 2022 должен запуститься и маркетплей", - сказал он.

По словам Чечеткина, в Узбекистане все - от партнеров до государства - заинтересованы в создании новых рабочих мест, появлении большого игрока.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.

Теги: #rozetka #узбекистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 25.10.2021
Президентские выборы в Узбекистане выиграл Шавкат Мирзиеев, набравший более 80% голосов

Президентские выборы в Узбекистане выиграл Шавкат Мирзиеев, набравший более 80% голосов

18:20 24.10.2021
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

10:22 24.10.2021
Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

Глава миссии ПА ОБСЕ обратила внимание на хорошую организацию выборов в Узбекистане

08:43 23.10.2021
В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента

23:55 16.10.2021
Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

Представители Узбекистана и Афганистана после переговоров согласуют "дорожную карту"

16:42 16.10.2021
Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

10:50 16.10.2021
Узбекистан и Афганистан могут обсудить проекты строительства ЛЭП и железной дороги

Узбекистан и Афганистан могут обсудить проекты строительства ЛЭП и железной дороги

15:22 10.09.2021
Фармкомпания "Лекхим" планирует в 2023 г. запустить первую очередь своего завода в Узбекистане – глава НС группы "Лекхим"

Фармкомпания "Лекхим" планирует в 2023 г. запустить первую очередь своего завода в Узбекистане – глава НС группы "Лекхим"

10:58 03.09.2021
"Фармак" в первом полугодии занял 2,3% фармрынка Узбекистана

"Фармак" в первом полугодии занял 2,3% фармрынка Узбекистана

10:19 02.09.2021
Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

ПОСЛЕДНЕЕ

Уволенная команда Kyiv Post не будет работать с Киваном и готова основать новое медиа

Kyiv Post вновь возглавил Люк Шенье

Новый СЕО Kyiv Post планирует встретиться с уволенной командой и обсудить возможность продолжения сотрудничества

Минцифры не планирует добавлять в "Дию" справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Кабмин внедряет эксперимент по отображению в "Дии" вида на временное и постоянное место жительства в Украине

Промышленность заинтересована во внедрении IoT - "Vodafone Украина"

"Vodafone Украина" построил первую в Украине Private Network на территории Еристовского ГОКа

lifecell в октябре запустил 4G еще в 432 населенных пунктах Украины

США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА