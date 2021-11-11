Крупнейший украинский онлайн-маркетплейс Rozetka планирует развиваться в регионах Узбекистана, а также разрабатывает модель кросс-борда, который даст возможность продавать товары с украинского сайта узбекским клиентам и наоборот, сообщил основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

"Уже какое-то время Rozetka работает в Узбекистане. Как всегда, я очень осторожен в прогнозах, но, похоже, рынок этой 35-миллионной страны очень живой и мы развиваемся даже быстрее, чем планировали. В Ташкенте уже работают две точки выдачи товаров, действует бесплатная курьерская доставка. Планируем открыть еще четыре точки и идти в регионы - видим большой запрос от Самарканда, Намангана, Андижана, Бухары и Ферганы", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Чечеткина, в настоящее время на rozetka.uz можно купить электронные гаджеты и бытовую технику, вскоре должны запуститься одежда, товары для дома, спортивные товары.

"В целом, хотим посмотреть на то, что нужно потребителю и, исходя из этого, дополнять ассортимент. Наша команда также разрабатывает модель кросс-борда – тогда миллионы товаров с украинского сайта Rozetka станут доступны клиентам из Узбекистана, а узбекские товары смогут выйти на украинский рынок. В 2022 должен запуститься и маркетплей", - сказал он.

По словам Чечеткина, в Узбекистане все - от партнеров до государства - заинтересованы в создании новых рабочих мест, появлении большого игрока.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.