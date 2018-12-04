Экономика

09:41 04.12.2018

Секретарь Энергосообщества обвиняет "Нафтогаз" в затягивании анбандлинга, призывает подписать договор в I кв.-2019

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Секретарь Энергосообщества обвиняет "Нафтогаз" в затягивании анбандлинга, призывает подписать договор в I кв.-2019

Затягивание анбандлинга со стороны НАК "Нафтогаз Украины" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, ситуация должна быть решена максимально быстро, заявил директор секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач (Janez Kopač).

"ЕС в трехсторонних переговорах с Россией не сможет помочь, если не будет иметь принципиального аргумента для заключения долгосрочного транзитного контракта - сертифицированного оператора ГТС", – сказал он в видео-обращении к участникам встречи стейкхолдеров в Брюсселе 29 ноября, обнародованном ЭС в понедельник.

Я.Копач призвал к безотлагательным действиям, чтобы убедить собеседников в Брюсселе, Вашингтоне, Стокгольме в преимуществах украинской ГТС по сравнению с "Северным потоком-2" и отсутствии у Украины двойных стандартов в отношении норм 3-го Энергопакета.

По мнению директора секретариата, таким главным сигналом должен стать реальный анбандлинг, который бы позволил сертифицировать нового оператора ГТС до конца 2019 года, так как предложенные "Нафтогазом" планы по этому вопросу устарели.

В отсутствии такого оператора, считает Я.Копач, "Газпром" продолжит существующий контракт на короткий срок, после чего попытается отказаться от поставок газа через Украину.

По его словам, по ряду вопросов сертификации ЭС и НКРЭКУ готовы подождать (в частности, касающихся привлечения Верховной Рады), но неизменным является требование к "Нафтогазу" до сертификации полностью отказаться от контроля над транспортировкой вне зависимости от возможных моделей анбандлинга – поддерживаемой правительством OU (full ownership unbundling) или ISO (Independent System Operator).

Я.Копач заявляет, что ЭС совместно со Всемирным Банком, МВФ и Европейской Комиссией настаивают на подписании договора о передаче акций между "Нафтогазом" и "Магистральными газопроводами Украины". По его словам, это необходимо сделать в первом квартале 2019 года и сопроводить его соответствующим решением Кабинета министров, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года без каких-либо дополнительных условий.

Директор секретариата ЭС считает, что времени на работу на высоком уровне над новой "дорожной картой" нет, и "Нафтогаз" в состоянии совместно с консультантами подготовить проект такого договора. Он добавил, что ЭС готов подключить свои ресурсы, если срок подготовки превысит две недели, чтобы успеть составить проект до Рождества, а затем сразу приступить к разработке проекта решения правительства и решении всех необходимых вопросов для сертификации.

Я.Копач также призвал обсудить вопросы передачи персонала, процессов и другие подобные аспекты до вступления договора в силу, исключив возможности "Нафтогаза" препятствовать анбандлингу подобно тому, как это было сделано в кредитных соглашениях с Citi и Deutsche Bank.

Как сообщалось, представители правительства Украины и руководство "Нафтогаза" имеют разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивает его практическую реализацию.

Глава правления НАК Андрей Коболев заявляет, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивает на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

Теги: #нафтогаз #газ #контракт #ес #транзит
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