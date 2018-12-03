Air Astana получила Embraer новейшего поколения

Авиапарк казахстанской авиакомпании Air Astana пополнился новым самолетом Embraer E190-E2, сообщила пресс-служба компании.

Авиалайнер собран на заводе Embraer в Бразилии, 3 декабря он приземлился в международном аэропорту Аcтаны.

"Новый авиалайнер - это модернизированная версия семейства Embraer E-Jets, которые эксплуатируются в Казахстане с 2011 года. Воздушное судно принадлежит семейству двухдвигательных узкофюзеляжных пассажирских самолетов малой и средней дальности c максимальной дальностью полета 5 тыс. 278 км", - говорится в сообщении.

"Во флоте авиаперевозчика ожидается поэтапная замена авиалайнеров предыдущей модели Embraer на новые", - отметила пресс-служба.

Air Astana - совместное предприятие "Самрук-Казыны" и BAE Systems (владеют 51% и 49% акций соответственно).

Air Astana приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и в настоящее время имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing-767-300ER, Boeing-757-200, A320, A320neo и Embraer-190.