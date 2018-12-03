Экономика

11:06 03.12.2018

Air Astana получила Embraer новейшего поколения

1 мин читать

Авиапарк казахстанской авиакомпании Air Astana пополнился новым самолетом Embraer E190-E2, сообщила пресс-служба компании.

Авиалайнер собран на заводе Embraer в Бразилии, 3 декабря он приземлился в международном аэропорту Аcтаны.

"Новый авиалайнер - это модернизированная версия семейства Embraer E-Jets, которые эксплуатируются в Казахстане с 2011 года. Воздушное судно принадлежит семейству двухдвигательных узкофюзеляжных пассажирских самолетов малой и средней дальности c максимальной дальностью полета 5 тыс. 278 км", - говорится в сообщении.

"Во флоте авиаперевозчика ожидается поэтапная замена авиалайнеров предыдущей модели Embraer на новые", - отметила пресс-служба.

Air Astana - совместное предприятие "Самрук-Казыны" и BAE Systems (владеют 51% и 49% акций соответственно).

Air Astana приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и в настоящее время имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing-767-300ER, Boeing-757-200, A320, A320neo и Embraer-190.

Теги: #авиакомпания #казахстан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Bulgaria Air приостановила полеты в Украину в связи с военным положением

SkyUp увеличил парк до четырех судов

"Мотор Сич" признана самой пунктуальной украинской авиакомпанией в октябре

Крупнейшая авиакомпания Украины приостанавливает полеты в Астану из-за роста стоимости перевозки

Латвийская airBaltic запустит рейс из Львова в Ригу с 1 апреля 2019г

ЛКМЗ предварительно договорился с МО Казахстана о поставке запчастей для ремонта бронетехники

ГП "Антонов" планирует на 2020г поставку двух региональных Ан-158 украинской Fanair

Минсельхоз США повысил прогноз производства казахстанской пшеницы в текущем сельхозгоду до 15 млн т

SkyUp получила право летать в Европу

Казахстанский тенге уверенно растет к доллару

ПОСЛЕДНЕЕ

ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое

Аэропорт "Львов" за 11 мес. увеличил пассажиропоток на 47%

"Овостар" сменил юрисдикцию на кипрскую

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются

США не будут повышать тарифы на китайские товары

"Укрзализныця" намерена интегрировать платформу для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах с метро

Нефть дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет

Гривня на межбанке в пятницу укрепилась на 13 коп.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА