Экспорт агропродукции из Украины за 10 мес. составил $14,8 млрд

Экспорт агропродукции из Украины по итогам января-октября 2018 года составил $14,8 млрд, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Нашими главными торговыми партнерами в области АПК остаются страны Азии, которые занимают первое место в региональной структуре экспорта, второе – Европейский Союз, третье – страны Африки", – уточнила замминистра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По данным министерства, среди экспортируемых товаров наибольшие доли приходятся на масло (22%), кукурузу (17%), пшеницу (16,3%) и семена рапса (5,6%).

Согласно сообщению ведомства, рост экспорта агропродукции произошел за счет увеличения экспорта мяса птицы (на 32%, или на $102,3 млн), семян рапса (на 11,9%, $89,5 млн), кукурузы на (3,6%, $88,3 млн) и некоторые другие категории.

"Импорт также заметно увеличился – на 20,8%. Больше всего на украинский рынок поставляли следующие товары: рыбу, ракообразные, плоды, орехи, табак, какао-бобы, шоколад, масло, кофе, чай и пряности", - добавила О.Трофимцева.