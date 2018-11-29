Экономика

12:43 29.11.2018

Фондовые индексы АТР не показали единой динамики на торгах в четверг

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Фондовые индексы АТР не показали единой динамики на торгах в четверг

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в четверг, японский рынок вырос вслед за уверенным подъемом американских акций по итогам предыдущей сессии благодаря более мягким, чем ранее, заявлениям председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

В центре внимания рынка остается предстоящий саммит G20 в Буэнос-Айресе: трейдеры возлагают надежды на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, рассчитывая, что это снизит напряженность в отношении двух стран. Д.Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться в субботу для обсуждения ситуации в торговой сфере.

Японский Nikkei 225 увеличился по итогам торгов в четверг на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Заявления Дж.Пауэлла, выступавшего в среду в экономическом клубе Нью-Йорка, были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв может сделать паузу в цикле повышения ставки в следующем году.

Дж.Пауэлл заявил, что базовая процентная ставка в США находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. "Процентные ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный, то есть не стимулирующий и не ограничивающий экономический рост", - приводит его слова MarketWatch.

Ранее глава Федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.

Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.

"Мы уверены, что ФРС приближается к завершению цикла подъема ставок", - отмечает Томосика Китаёка, отвечающий за стратегию на фондовых рынках Citigroup Global Markets Japan Inc.

"Это поддержит фондовый рынок США при том, что рост производственной активности замедляется, однако иена не будет укрепляться, и в целом такая ситуация будет благоприятной для японского рынка акций", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в Японии в октябре. Объем розничных продаж увеличился на 1,2%, тогда как эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,4%.

В Японии лидерами роста в четверг стали акции фармацевтических компаний: бумаги Daiichi Sankyo подорожали на 4%, Astellas Pharma - на 2,3%.

Котировки акций производителей косметики снизились, в том числе, Shiseido - на 2,4%, Kose - на 4%.

Бумаги Nintendo выросли в цене на 4,1%. Продажи японской компании в США в киберпонедельник составили более $250 млн, поскольку спрос на игровую приставку Switch выросли вдвое.

Гонконгский рынок акций снизился в четверг вслед за падением цены бумаг интернет-гиганта Tencent (-0,9%), а также девелопера Sun Hung Kai Properties (-1,5%). Капитализация банка HSBC в Гонконге уменьшилась на 1,5%.

Акции поставщиков Apple подорожают: стоимость бумаг Largan Precision подскочила на 1,2%, Taiwan Semiconductor - на 1,1%.

Рост котировок акций сырьевых компаний поддержал австралийский рынок в четверг. Бумаги Rio Tinto увеличились в цене на 1,7%, BHP - на 1,2%.

Теги: #атр #индексы
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