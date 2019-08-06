Экономика

09:59 06.08.2019

Фондовые индексы АТР продолжают снижение после резкого падения накануне

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Фондовые индексы АТР продолжают снижение после резкого падения накануне

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник после падения в понедельник, вызванного ухудшением американо-китайских отношений.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,65%, более широкий Topix - на 0,44%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1,35%, Shenzhen Composite - 1,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%.

Индийский BSE Sensex прибавил 0,4%, тайский SE Thai - 0,2%.

Торги понедельника стали для американского рынка акций худшими с начала года, и азиатские рынки опускаются вслед за ними из-за еще большего ухудшения напряженности между США и Китаем.

Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия введения новых пошлин на китайские товары, ввозимые в США - о такой возможности на выходных заявил Дональд Трамп. По словам старшего стратега компании National Securities Арта Хогана, "эскалация американо-китайской торговой войны достигла той точки, в которой практически невозможно оценить сопутствующие риски".

В частности, накануне Китай ослабил курс нацвалюты, что дало аналитикам повод предположить, что Пекин готов использовать юань как оружие в торговой войне. Руководство китайского ЦБ заявило об отсутствии таких намерений, что не помешало Трампу выступить с резкой критикой действий центробанка.

"Трейдеры готовятся к самому худшему сценарию, при котором будет наблюдаться затяжное падение фондовых рынков, снижение доходности американских гособлигаций и массовый уход в защитные активы", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Акции японского оператора связи SoftBank дешевеют во вторник на 2,9%, автопроизводителя Toyota - на 2,4%, ритейлера одежды FastRetailing - на 1,1%.

Цена бумаг гонконгского девелопера Hang Lung Properties рухнула на 6,1%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,8%, оператора казино Sands China - на 2,25%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics опустилась на 1,1%, SK Hynix - на 4,2%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy потеряла 1% рыночной стоимости, банковская группа Westpac Banking - 2,6%.

Теги: #атр #фондовые_индексы
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