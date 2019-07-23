Европейские фондовые индексы растут, дорожают акции автопроизводителей и банков

Фондовые индексы Западной Европы повышаются в ходе торгов во вторник вслед за подъемом на биржах США и Азии, инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний, а также следят за развитием событий вокруг США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:57 МСК поднялся на 0,62% и составил 390,13 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,58%, французский CAC 40 - на 0,49%, германский DAX - на 1,16%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,76%, итальянский FTSE MIB - 0,55%.

Поддержку рынкам оказала информация о готовящемся возобновлении очных торговых переговоров представителей Вашингтона и Пекина, а также обещание американского президента Дональда Трампа оперативно принимать решения относительно выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei Technologies.

Газета South China Morning Post ранее сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной.

Тем временем Трамп, который в понедельник провел встречу в Белом доме с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

"Главы компаний заявили о решительной поддержке политики президента, включая ограничения на поставки американского оборудования Huawei на основании угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи.

"Они обратились с просьбой оперативного принятия решений в отношении выдачи лицензий министерством торговли, и президент согласился с ними. Группа также выразила оптимизм в отношении инноваций в развитии и распространении 5G", - отмечается в заявлении.

Инвесторы внимательно изучают корпоративную отчетность на предмет того, насколько сильно торговые разногласия США и Китая влияют на деятельность компаний и их планы.

Германский производитель автозапчастей Continental AG во вторник ухудшил прогноз прибыли на текущий год на фоне сокращения производства транспортных средств на ключевых рынках, включая Китай. Как сообщается в пресс-релизе компании, маржа прибыли без учета процентов и налогов будет находиться в диапазоне от 7% до 7,5% по итогам года. Ранее показатель прогнозировался на уровне не менее 8%. Выручка, как ожидается, составит 44-45 млрд евро вместо прогнозировавшихся ранее 45-47 млрд евро. Тем не менее акции Continental растут в цене на 4,5%.

Цена бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SA подскочила на 8,9%. Результаты компании не оправдали ожиданий, но она сохранила прибыльность в первом полугодии, несмотря на спад производства автомобилей, главным образом в Китае. Бумаги конкурирующих Hella и Valeo также подорожали, подтолкнув вверх европейский автомобильный сектор. Кроме того, акции BMW AG выросли на 4,2% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley.

Акции австрийской AMS AG, поставляющей электронные компоненты Apple и Samsung Electronics, прибавили в цене 0,6%, после того как компания отчиталась о превысившей ожидания выручке и дала оптимистичный прогноз на третий квартал 2019 года.

Капитализация производителя компьютерной периферии Logitech увеличилась на 7,7%. Компания подтвердила целевые показатели роста продаж и операционной прибыли на 2020 год, зафиксировав лучшую, чем ожидалось, прибыль в первом квартале.

Акции европейских банков также торгуются на положительной территории. Цена бумаг UBS Group AG выросла почти на 2%. Крупнейший банк Швейцарии немного увеличил чистую прибыль в апреле-июне 2019 года, показатель стал максимальным для этого квартала с 2010 года, сообщается в пресс-релизе UBS. Чистая прибыль составила $1,39 млрд по сравнению с $1,38 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных самим банком, оценивал его чистую прибыль в $1,04 млрд.

Бумаги Santander подорожали на 2,8%. Крупнейший банк Испании сократил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 18% из-за существенных списаний в рамках реструктуризации операций, сообщается в пресс-релизе банка. Чистая прибыль в апреле-июне составила 1,39 млрд евро, выручка увеличилась на 3%, до 12,35 млрд евро. Однако результат слегка превысил консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали чистую прибыль Santander на уровне 1,27 млрд евро при выручке в 12,17 млрд евро.

В фокусе внимания рынков на этой неделе также находится заседание Европейского центрального банка, итоги которого станут известны в четверг. На следующей неделе состоятся заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы США.

В Великобритании во вторник в полдень по местному времени (14:00 МСК) будут оглашены результаты выборов лидера Консервативной партии, который станет премьер-министром страны. Экс-глава МИД Борис Джонсон называется наиболее вероятным претендентом.