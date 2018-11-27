Экономика

10:00 27.11.2018

Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно

2 мин читать
Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник, в Гонконге и Шанхае индикаторы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года.

Встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе является одним из наиболее ожидаемых событий недели. Однако участники рынка все меньше рассчитывают, что два лидера смогут проложить путь к существенному потеплению отношений.

Гонконгский Hang Seng и индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потеряли по 0,3%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.

Японский Nikkei 225 поднялся во вторник на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,7%. Рынок акций Японии растет вслед за Уолл-стрит на позитивных оценках оборота ритейлеров в "черную пятницу" и "киберпонедельник".

Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он вырос на 1%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,8%.

Индийский Sensex опустился на 0,2%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP подорожали на торгах в Сиднее на 1,5%, однако остальные компании отрасли преимущественно демонстрируют снижение, в том числе Rio Tinto - на 0,7%.

После того, как нефть в понедельник резко подорожала в Лондоне и Нью-Йорке, восстанавливаясь с минимума более чем за год, японская нефтегазовая корпорация Inpex прибавила 2,2%, австралийская Santos - 2%.

Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют положительную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подорожали на 0,7% в Сеуле, Tencent - на 1,1% на торгах в Гонконге.

Курсы акций японских экспортеров, включая производителей автомобилей и электроники, активно растут во вторник: Toyota прибавила 1,8%, Honda - 1,5%, Panasonic - 2,7%.

Теги: #атр
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Уверенность бизнеса в росте выручки в АТР остается высокой, несмотря на торговые споры

Рынки акций Азии преимущественно растут в четверг, но японские индексы снижаются

Азиатские рынки акций снизились во вторник, но Китай завершил торги в плюсе

Фондовые рынки АТР падают вслед за индексами США, Китай торгуется в плюсе

Рынки акций АТР выросли во вторник на новостях о торговых отношениях США и Китая

Фондовые индексы АТР восстанавливаются в среду после падения накануне

Распродажа на рынке акций Азии во вторник возобновилась

Рынки акций АТР упали в четверг по итогам четвертой сессии подряд

Фондовые индексы АТР упали в понедельник

Рынки акций Китая, Японии и Южной Кореи проигнорировали новые пошлины США

ПОСЛЕДНЕЕ

EVO и Rozetka завершили слияние бизнесов

"Астарта" с 19 по 23 ноября выкупила 18,8 тыс. акций

Италия готова снизить плановый дефицит бюджета в 2019г с 2,4% до 2,2% ВВП - СМИ

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд

Трамп раскритиковал планы General Motors по закрытию заводов в США

Экономическая деятельность после введения военного положения осуществляется без ограничений

Иена дорожает на заявлениях Трампа о пошлинах

United Technologies решила разделить бизнес на три независимые компании

Европейские фондовые индексы выросли на новостях из Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА