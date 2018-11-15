Рынки акций Азии преимущественно растут в четверг, но японские индексы снижаются

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо поднимаются в ходе торгов в четверг, однако японские индикаторы снижаются вслед за падением индексов в США.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,41%, более широкий Topix - на 0,35%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, китайский Shanghai Composite - на 0,91%, Shenzhen Composite - на 0,92%.

Индийский индекс BSE Sensex прибавил 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский Kospi - также на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало восстановление курса иены к доллару - японская валюта дорожает на 0,1%.

Акции Panasonic подешевели на 1,2%, Sony - на 0,8%, Toyota - на 0,6%. Цена бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,3%, Resona - на 3,2%.

Капитализация японского оператора связи SoftBank снизилась на 2,9%.

Вместе с тем котировки акций производителя электроники Toshiba Corp. подскочили на 3,5%, до максимума за два года, на новости о планах запустить масштабную программу выкупа акций.

Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре. Акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 1,7%, японской Inpex - на 1%, австралийской Santos - на 2,5%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга подскочил на 4%. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на ужесточение регулирования рынка онлайн-игр в Китае.

Рыночная стоимость австралийских финкомпаний Commonwealth bank of Australia и Westpac снизилась на 0,5% и 0,4% соответственно.