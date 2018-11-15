Уверенность бизнеса в росте выручки в АТР остается высокой, несмотря на торговые споры

Лидеры бизнеса по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) по-прежнему уверены в росте выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев, несмотря на усиливающиеся трения в торговых отношениях, говорится в исследовании PwC.

Полную уверенность в этом выразили 35% респондентов, что немного ниже показателя прошлого года (37%). При этом 51% компаний в следующем году планируют увеличить свои инвестиции, тогда как два года назад этот показатель равнялся 43%.

Самую высокую степень уверенности продемонстрировали руководители компаний из США и Таиланда - 57% и 56% респондентов соответственно. Между тем в Китае и Мексике - двух крупнейших торговых партнерах США - соответствующие показатели ниже среднего: 25% и 21%.

В опросе PwC приняли участие 1189 из 21 страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Исследование было проведено в преддверии Делового саммита АТЭС, который проходит на этой неделе в Порт-Морсби, столице Папуа - Новой Гвинеи.

В сентябре США и Китай ввели взаимные дополнительные пошлины на импортные товары. В связи с этим большинство (69%) руководителей 100 крупнейших компаний из США, также опрошенных PwC, ожидают, что новые заградительные меры положительно скажутся на выручке их компаний. Об отрицательном воздействии пошлин на затраты компаний говорят только 27% участников исследования.

Рост иностранных инвестиций принесет наибольшую выгоду таким странам, как Вьетнам, Китай, США, Австралия и Таиланд. Как отмечает PwC, Австралия только в этом году вошла в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов стран в качестве нового игрока, тогда как Индонезия выбыла из списка.

Изучая возможные направления для будущих инвестиций, руководители компаний обращают свой взгляд не только на крупнейшие рынки. Отвечая на вопрос, в какой стране АТЭС (без учета США и Китая) созданы необходимые условия, для того чтобы дать толчок зарождению следующего поколения быстрорастущих стартапов-единорогов, респонденты наряду с Японией чаще всего упоминали Сингапур.

На рынке занятости тоже складывается благоприятная ситуация: 56% компаний создают дополнительные рабочие места, и только 9% респондентов активно сокращают численность персонала под влиянием технологий.

В то же время нужных специалистов не хватает: 34% компаний с трудом находят необходимых им специалистов с требуемыми навыками и опытом. Особенно остро эта нехватка ощущается в таких направлениях, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика. Две трети (65%) руководителей компаний полагают, что правительствам их стран нужно делать больше для обучения соответствующим профессиям, и только 14% считают меры государства в данной области достаточными.

Такие настроения нашли свое отражение в ответе на вопрос, что можно было бы сделать, чтобы преимуществами экономического роста смогли воспользоваться более широкие массы населения в разных странах АТЭС. Главным фактором, по мнению руководителей компаний, является расширение доступа к качественному образованию на всех уровнях, за которым следует улучшение транспортной системы.

Кроме того, руководители крупнейших компаний стран АТЭС осознают необходимость больше инвестировать в освоение цифровых технологий, цифровизацию компаний, искусственный интеллект.