Экономика

12:59 15.04.2020

Закон не освобождает арендаторов офисных помещений от уплаты аренды во время карантина - PwC

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Принятый Верховной Радой законопроект №3279-д не освобождает арендаторов от уплаты аренды за использование офисных помещений в бизнес-центрах, констатируют в PwC.

"Нельзя утверждать, что закон освобождает арендаторов от уплаты за использование офисных помещений в бизнес-центрах: соответствующее постановление Кабмина, вводящее карантин, не содержит прямого запрета на их использование", - констатируется в сообщении PwC Украина во вторник.

При этом, в компании подчеркнули, соответствующие ограничения может вводить не только правительство, но и местные власти, а потому каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

"Советуем рассматривать и анализировать каждую ситуацию отдельно. В частности проверять наличие и суть актуальных решений центральных органов (Главный санитарный врач и др.), местных администраций (ОГА, КГГА), комиссий по чрезвычайным ситуациям, решения субъектов властных полномочий, в том числе на местах", - отмечает PwC.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала изменения в госбюджет-2020 (законопроект №3279-д), которые разрешают арендаторам требовать снижения арендной платы или полностью не уплачивать ее за время, в течение которого имущество не могло быть использовано из-за не зависящих от него обстоятельств во время карантина.

Теги: #аренда #закон #pwc
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