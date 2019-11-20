НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении аудитора ПриватБанка PwC из реестра

Шестой апелляционный админсуд постановлением от 26 сентября 2019 года оставил без изменений решение Окружного админсуда города Киева от 29 мая 2019 года об отмене решения Национального банка Украины (НБУ) относительно исключения ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (PwC) из реестра аудиторских фирм, имеющих право проводить аудит банков.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте реестра судебных решений.

На сайте НБУ опубликован реестр фирм по состоянию на 27 сентября 2019 года, который включает: ООО "Аваль", ООО "Актив-Аудит", ООО "Аудит-Сервис ИНК", ООО "Бейкер Тилли Украина", ПАО "Делойт энд Туш ЮСК", ПАО "Де Визу", ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", ООО "Интер-аудит", ООО "Киеваудит", ЧАО "КПМГ Аудит", ООО "Международный финансовый аудит", а также ООО "ПКФ Аудит-финансы", ООО "Респект", ООО "РСМ Украина", ООО "Украинская аудиторская служба", ООО "Украудит XXI-Запад", ООО "Кроу Хорват Эйси Украина", ООО "БДО", ООО "Крестон Джи Си Джи Аудит".

Как сообщалось, решение об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра правление НБУ приняло 20 июля 2017 года по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины. Основанием для такого решения стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности о размере кредитного риска и регулятивном капитале. Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией этого финучреждения.

Право НБУ на исключение из реестра аудиторов банков было предусмотрено ст. 7 Закона "О Национальном банке Украины" и ст. 70 Закона "О банках и банковской деятельности" и уточнено в нормативно-правовых актах НБУ. Практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета.