Экономика

15:24 31.05.2019

Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

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Решение суда по спору с НБУ подтверждает соответствие аудита ПиватБанка за 2015 г. стандартам – PwC

Решение Окружного административного суда Киева в пользу ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" по ее иску к НБУ о незаконности исключения из реестра банковских аудиторов показывает, что PwC провела аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 финансовый год в соответствии с Международными стандартами аудита, сообщили в PwC в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Это решение суда еще раз подтверждает то, в чем мы всегда были убеждены: решение НБУ было ошибочным, и наш аудит отвечал Международным стандартам аудита. Мы приветствуем эту возможность продолжить сотрудничество с нашими клиентами и заинтересованными сторонами в эти важные времена развития страны", – подчеркнул управляющий партнер PwC Украина Аго Вилу.

Компания заявила, что остается убежденной в отсутствии оснований для исключения ее из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков в Украине, и считает себя одним из лидеров на рынке профессиональных услуг в Украине благодаря их качеству.

"Мы нацелены на дальнейшее динамичный рост и развитие нашей практики и готовы инвестировать наши ресурсы в страну", – сообщается в ответе на запрос.

Как сообщалось, решение об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра банковских аудиторов правление НБУ приняло 20 июля 2017 года по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины. Нацбанк утверждает, что PwC подтвердил недостоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности, размер кредитного риска и регулятивного капитала, а также не смог установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

В то же время Окружной административный суд Киева 29 мая признал неправомерными такие действия НБУ. Нацбанк обжалует его в апелляционном суде, настаивая, что имеет право на исключение из реестра аудиторов банков, и такая практика соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета.

Помимо судебного спора в Украине ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в кипрский суд на PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)", требуя от них компенсации убытков в сумме $3 млрд.

Теги: #прайсвотерхаус #нбу #суд #pwc
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