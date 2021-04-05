Экономика

15:15 05.04.2021

Количество претендентов на статус АЭО в 2022 г. значительно вырастет вследствие новых упрощений - мнение

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Количество претендентов на статус АЭО в 2022 г. значительно вырастет вследствие новых упрощений - мнение

Количество компаний-претендентов на статус авторизированного экономического оператора (АЭО) может значительно увеличиться в следующем году, поскольку будут отменены таможенные декларации типа ЕА, при этом количество компаний, которые могут проходить оценку одновременно, будет ограничено, сообщила руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Вита Мирошниченко.

"По моему мнению, сейчас наиболее удачное время подготовиться к получению статуса АЭО и пройти оценку соответствия. Количество желающих может вырасти в следующем году, когда будут отменены таможенные декларации типа ЕП, при этом до 7 ноября 2022 года количество компаний, которые смогут проходить оценку одновременно, будет ограничено до 30", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнула Мирошниченко, законодательство не ограничивает количество компаний, которые могут получить авторизацию АЭО, однако в первые три года есть ограничения на одновременное прохождение оценки соответствия критериям АЭО. В настоящее время таможенные органы могут проверять не более 20 компаний одномоментно.

"Однако мы видим, что такая нагрузка на таможенные органы вряд ли станет реальностью, прежде всего, из-за высоких стандартов к заявщикам", – указывают в PwC, где в ближайшее время намерены представить бесплатный онлайн-справочник для бизнеса с целью подготовки к получению авторизации.

Как указала эксперт PwC, после подачи заявления на получение статуса АЭО предварительное рассмотрение документов длится 30 дней. Еще 120 дней законодательство дает на процедуру оценки соответствия с возможностью еще на месяц пролить ее по заявлению компании или по решению таможни. Таким образом, в течение 150-180 дней таможенные органы изучают внутренние процессы компании-заявителя.

"Наш опыт показывает, что процесс подготовки компании до подачи заявления занимает от шести до 10 месяцев, поэтому я называю подготовку к получению статуса АЭО проектом года. Компании, планирующие отложить получение статуса, должны учитывать это время на подготовку", – пояснила Мирошниченко.

"Мы ожидаем, что успешный опыт получения первой авторизации будет побуждать компании к получению статуса АЭО. Сейчас PwC сопровождает несколько компаний в подготовке к получению этого статуса", – добавила эксперт.

При этом напомнила: статус АЭО дает компаниям существенные преимущества во время выполнения таможенных формальностей сразу после успешной авторизации. После получения статуса АЭО компания может получить разрешения на использование специальных упрощений в зависимости от типа авторизации (АЭО-Б и АЭО-С).

"Среди таких преимуществ для обоих типов статуса АЭО-Б и АЭО-С – выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке, снижение уровня риска для определения таможенных формальностей, использование национального логотипа АЭО", – указала эксперт.

При этом в PwC допускают, что такое преимущество, как специальная полоса движения в пункте пропуска, станет доступной не ранее 2023 года. "Также надеюсь, что к моменту получения первой авторизации типа АЭО-Б будет реализована процедура заблаговременного оповещения о том, что груз был избран для таможенного осмотра, которая еще не работает на практике", – добавила Мирошниченко.

Что касается типа АЭО-С, то компания с таким статусом получает доступ к использованию общей финансовой гарантии, выпуска по месторасположению, процедуры упрощенной декларации и самостоятельного наложения пломб спецтипа.

Как сообщалось, Государственная таможенная служба предоставила производителю табачных изделий JTI Украина (ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина") статус АЭО-С. Компания стала первым АЭО в Украине.

Теги: #претенденты #аэо #pwc
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