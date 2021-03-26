Еще 16 компаний подали заявки на авторизацию АЭО и могут получить этот статус в течение полугода - глава Гостаможни

Еще 16 компаний подали свои заявки на статус авторизации экономического оператора (АЭО), Государственная таможенная служба ожидает новых авторизаций в ближайшие полгода, сообщил глава ведомства Павел Рябикин.

"У нас один пакет документов на стадии рассмотрения, только начали эту процедуру. И примерно 15 заявщиков проходят квалификационную проверку. Я считаю, что в ближайшие шесть месяцев мы увидим новые авторизации", – сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в ходе вручения первого сертификата АЭО компании "JTI Украина" в пятницу.

По словам Рябикина, план реконструкции таможенных пунктов пропуска позволит переоборудовать всю инфраструктуру границы, в том числе обустроить отдельные коридоры для АЭО, в ближайшие три года.

"Я думаю, что в ходе этого переоборудования пунктов пропуска у нас будет возможность сделать все необходимое, чтобы инфраструктура пунктов пропуска отвечала всем требованиям для АЭО", – отметил Рябикин.

Сертификат АЭО подтверждает право на использование упрощенных процедур по таможенным вопросам.

"Статус АЭО – это наивысшая степень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений при совершении таможенных формальностей", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первая заявка на авторизацию АЭО была подана осенью прошлого года.