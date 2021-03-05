"Укрпошта" поднялась на 53 позиции в рейтинге PwC по качеству предоставления услуги EMS

"Укрпошта" по итогам четвертого квартала 2020 года поднялась на 53 позиции в мировом рейтинге PricewaterhouseCoopers (PwC) по качеству предоставления услуги межджународной экспресс-доставки EMS, заняв 92 место из 198 почтовых служб администраций.

Как отмечается в сообщении "Укрпошты", в четвертом квартале 2019 года EMS, которая в то время предоставлялась Государственным предприятием специальной связи, занимала 145 строчку рейтинга.

"Укрпошта" получила сервис EMS в апреле прошлого года, в самый разгар карантина. И процесс его передачи в наше подчинение требовал значительной перестройки. Кроме этого, из-за влияния пандемии и отмену почти всех пассажирских авиарейсов, еще нужно было решить вопрос с логистикой и перестройкой маршрутов доставки. Это заняло некоторое время, однако динамику улучшения качества сервиса видим в рейтинге PwC", - цитируется в сообщении генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По данным компании во втором квартале Украина была на 181 месте в рейтинге, в третьем - 121 месте, а в четвертом квартале вышла на 92 место.

"Чтобы EMS была удобной и доступной для наших клиентов, мы пересмотрели стоимость тарифов, расширяем количество отделений, где можно воспользоваться этой услугой и запустили для услуги оформления онлайн в личном кабинете на сайте "Укрпошты" и в API", - отметил Смелянский.

По данным компании, средний срок пересылки международных отправлений EMS "Укрпоштой" составляет 7-10 суток при отсутствии изменений в работе авиакомпаний и национальных почтовых EMS операторов.