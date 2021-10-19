Подход к оценке финансовых показателей для получения статуса АЭО требует пересмотра - PwC в Украине

Подход к оценке финансовых показателей компаний для получения статуса авторизованного экономического оператора (АЭО) требует пересмотра, полагает руководитель практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Вита Мирошниченко.

"Существующий подход к оценке финансовых показателей для получения статуса АЭО необходимо пересмотреть. Представители бизнеса называют это одним из ключевых факторов, препятствующих получению статуса, ведь сейчас на статус АЭО в Украине уже не могут претендовать целые производственные отрасли, при этом такие компании имеют авторизации в странах Европейского Союза", – сказала Мирошниченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Таможенный кодекс требует от компаний, претендующих на статус АЭО, иметь положительные чистые активы (собственный капитал).

"Кроме того, в подзаконном акте предусматривается обязательное соответствие всем трем нормативным значениям: коэффициент покрытия (оборотные активы/текущие обязательства) больше 1, коэффициент платежеспособности (собственный капитал/сумма баланса) больше 0.5, коэффициент финансирования (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств) меньше 1", – уточнила Вита Мирошниченко.

По ее словам, проблема с соответствием в основном возникает у представителей международных компаний в Украине, однако многие национальные компании тоже "не дотягивают" до установленных критериев.

"В общей сложности уже составлен список более чем из 30 компаний, невыполнение коэффициентов которыми откладывает момент подачи их анкеты самооценки. Подтверждением завышенных требований, установленных законодательством, является факт, что спустя год с момента начала работы программы АЭО процедуру оценки соответствия критериям прошла только одна компания", – указывает она.

При этом законодатель, ожидая ажиотажа, устанавливал ограничение о проведении процедуры оценки не более 10 компаниям одновременно, подчеркивают в PwC в Украине.

Как указала Мирошниченко, в ЕС более гибкий подход к выполнению критерия устойчивого финансового состояния.

"В случае негативных значений финансовых показателей, у европейских компаний по-прежнему остается шанс на АЭО, в отличие от украинских, потому как в процессе оценки происходит комплексное изучение факторов, повлиявших на формирование отрицательного значения чистых активов: официальные записи о неплатежеспособности, ликвидности, информации об уплате таможенных платежей за три года, финансовых отчетов/балансов, прогнозов прибыли/убытков, содержащих доказательства о текущем финансовом состоянии", – поясняет она.

В случае, если компания имеет кредитные средства или заем, в ЕС изучают бизнес-кейс заявителя, во внимание принимается кредитное соглашение, гарантия от материнской компании (причем, не в качестве единственного документа для хеджирования риска) и рассматривается комплекс документов, позволяющих оценить, насколько заявитель является финансово состоятельным, добавила профильный руководитель практики PwC в Украине.

"Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что компания не обязательно является финансово нестабильной исключительно из-за большого заемного капитала. Алгоритм оценки в Украине не учитывает необходимости осуществления такого комплексного анализа", – отмечает она.

По мнению PwC в Украине, стране нужно найти способ соблюсти баланс между сложившейся практикой в ЕС, реально выполнимым алгоритмом оценки для таможни и здравым смыслом, при этом уйти от формального подхода "три из трех".

"Решить проблему отсутствия заявлений на авторизацию на протяжении более 1 года не получится, если не будет пересмотрен подход к оценке финансовых показателей. Мы направили ряд позиционных писем от таможенного комитета Американской торговой палаты (АСС), инициировали обсуждение вопроса на профильных комитетах и встречах в Гостаможслужбе, Минфине, обратились в таможенный комитет при ВРУ", – отмечает эксперт.

При этом она отмечает, что программа АЭО по сих пор не вызывает доверия у представителей многих компаний, несмотря на то что концепция подразумевает построение доверительных отношений с таможней.

"По моему мнению, поиск решения о пересмотре критериев финансовой стабильности станет не только сигналом бизнесу о поддержке со стороны таможни, но еще и отличным подтверждением готовности государства работать по-европейски", – заключает Мирошниченко.

Ранее глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин заявлял в интервью агентству "Интерфакс-Украина" о необходимости пересмотра коэффициентов по двум критериям для предприятий-кандидатов на получение статуса АЭО. В частности, Рябинкин указывал на необходимость пересмотра критерия по ликвидности и платежеспособности.