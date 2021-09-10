Украинский оскаровский комитет объявил участников нацотбора на выдвижение на премию "Оскар"

Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Государственного агентства по вопросам кино, в этом году в национальном отборе участие примут 5 фильмов, созданных при государственной поддержке.

В частности, в национальном отборе участвуют фильмы: "Отблиск" ("Відблиск" - укр.) режисера Валентина Васяновича (Украина), "Стоп-земля" режисера Екатерины Горностай (Украина), "Носорог" режисера Олега Сенцова (Украина, Польша, Германия), "Плохие дороги" режисера Натальи Ворожбит (Украина) и "Почему я жив" режисера Виллена Новака (Украина, Грузия).

24 сентября состоится заседание Оскаровского комитета Украины по отбору ленты-кандидата на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.