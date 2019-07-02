Экономика

10:42 02.07.2019

Подразделение AB InBev в АТР готовится провести IPO объемом до $9,8 млрд

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Подразделение AB InBev в АТР готовится провести IPO объемом до $9,8 млрд

 

Budweiser Brewing Company APAC Ltd., подразделение пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), готовится провести IPO, рассчитывая привлечь до $9,8 млрд.

Budweiser APAC может быть оценена примерно в $64 млрд в рамках IPO, которое станет одним из крупнейших в Гонконге за всю историю, пишет газета Financial Times.

Компания размещает 1,63 млрд акций по цене в диапазоне 40-47 гонконгских долларов ($5,13-$6,02 за бумагу). Прием заявок от инвесторов стартует во вторник, прайсинг пройдет 11 июля, а торги акциями начнутся 19 июля.

Даже при размещении бумаг по нижней границе заявленного ценового диапазона компания привлечет $8,3 млрд, что превысит объем майского IPO Uber ($8,1 млрд). Таким образом, IPO Budweiser APAC станет самым крупным в этом году.

Согласно данным Dealogic, крупнейшим IPO в Гонконге за всю историю было размещение акций страховой компании AIA Group, которая привлекла $20,5 млрд в 2010 году.

Размещение части акций Budweiser Brewing в ходе IPO даст AB InBev средства на расширение бизнеса в быстро растущем азиатском регионе, отмечают эксперты. Привлечение средств также может ослабить опасения инвесторов относительно существенно возросшей за последнее время долговой нагрузки: долг компании превысил $100 млрд.

Заявленный ценовой диапазон IPO предполагает, что Budweiser APAC будет оценена в $54,2-63,7 млрд до реализации опциона на доразмещение 243 млн акций.

Чистая прибыль Budweiser APAC в 2018 году увеличилась на 27% и составила $1,4 млрд, выручка составила $8,5 млрд при органическом росте в 6,1%.

Budweiser APAC является крупнейшим производителем пива в Китае, Австралии и Южной Корее. Компания производит и продает более 50 брендов пива, в том числе Budweiser, Stella Artois, Corona и Hoegaarden.

Теги: #атр #ipo
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