Экономика

09:38 13.11.2018

Фондовые рынки АТР падают вслед за индексами США, Китай торгуется в плюсе

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Фондовые рынки АТР падают вслед за индексами США, Китай торгуется в плюсе

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов во вторник вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции растут на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,4%, более широкий Topix - на 2,2%.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,7%,

Главным негативным фактором для азиатских индексов стал рост курса доллара. Индекс ICE US Dollar, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, накануне обновил максимум с лета прошлого года на ожидании продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"Опасения инвесторов сейчас велики, - говорит CEO Mainstay Capital Management Дэвид Кадла в интервью агентству Bloomberg. - У Китая свои проблемы, у Европы - свои, кроме того, многие компании снижают прогноз прибылей, а Федрезерв не намерен прекращать повышение ставки".

Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%. Также повышение на 0,7% демонстрирует индонезийский Jakarta Composite.

Оптимизма китайским инвесторам придали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что США и Китай найдут решение своих разногласий в торговой сфере, которое удовлетворит обе стороны.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 0,5%. Участники рынка ждут отчетности компании, которая будет обнародована в среду.

Рыночная стоимость китайских нефтегазовых компаний CNOOC и Petrochina снижается более чем на 1,5% на фоне вновь опустившихся до минимума с весны цен на нефть.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей смартфонов Samsung Electronics Co. снизились на 2,4%, другой корейской компании в этом секторе SK Hynix - на 4%.

Рыночная стоимость поставщиков деталей для Apple падает вслед за акциями самой компании, накануне потерявшей 5% капитализации. Цена бумаг AAC Technology снижается на 7,6%, до минимума с февраля 2016 года, акции Luxshare Precision подешевели на 8%, Suzhou Dongshan - на 4,6%.

Ценные бумаги японских компаний Toyota и Sony опустились на 2,6% и 3,6% соответственно, тогда как оператор сотовой связи SoftBank прибавил 1,3% капитализации.

Теги: #атр #индексы #китай
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