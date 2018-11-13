Азиатские рынки акций снизились во вторник, но Китай завершил торги в плюсе

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опустились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции выросли на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, более широкий Topix - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,4%.

Главным негативным фактором для азиатских индексов стал рост курса доллара. Индекс ICE US Dollar, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, накануне обновил максимум с лета прошлого года на ожидании продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"Опасения инвесторов сейчас велики, - говорит CEO Mainstay Capital Management Дэвид Кадла в интервью агентству Bloomberg. - У Китая свои проблемы, у Европы - свои, кроме того, многие компании снижают прогноз прибылей, а Федрезерв не намерен прекращать повышение ставки".

Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6% на сообщении СМИ о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили переговоры по поводу торговых вопросов в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

"Ралли китайского рынка вызвано новостью о визите Лю Хэ в США до встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином, - говорит исполнительный директор Uob Kai Hian Стивен Люнь. - Опасения по поводу торговых конфликтов, очевидно, снижаются".

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 1,4%. Участники рынка ждут отчетности компании, которая будет обнародована в среду.

Рыночная стоимость китайских нефтегазовых компаний CNOOC и Petrochina снизилась на 3% и 1,3% соответственно на фоне вновь опустившихся до минимума с весны цен на нефть.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей смартфонов Samsung Electronics Co. снизились на 1,6%, другой корейской компании в этом секторе SK Hynix - на 3,5%.

Рыночная стоимость поставщиков деталей для Apple упала вслед за акциями самой компании, накануне потерявшей 5% капитализации. Цена бумаг Luxshare Precision снизилась на 1,9%, Suzhou Dongshan - на 1,7%.

Ценные бумаги японских компаний Toyota и Sony опустились на 2,4% и 2,7% соответственно, тогда как оператор сотовой связи SoftBank прибавил 1,9% капитализации.