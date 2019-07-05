Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании статданных США

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торговой сессии в пятницу, участники рынка ждут статистических данных из США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:51 МСК потерял 0,35% и составил 391,58пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени снизился НА 0,32%, германский DAX - на 0,16%, французский CAC 40 - на 0,16%, испанский IBEX 35 потерял 0,15%, итальянский FTSE MIB - 0,04%.

Министерство труда США опубликует официальные июньские данные о безработице в пятницу в 15:30 МСК.

Более слабый, чем ожидается, показатель может повысить вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ставку по итогам заседания в конце июля, пишет CNBC.

Руководство ФРС оставило ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 2,25-2,5% по итогам заседания 18-19 июня, но подготовило почву для снижения ставки на одном из предстоящих заседаний.

Следующее заседание FOMC пройдет 30-31 июля, и эксперты ждут снижения ставки, причем некоторые полагают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов, пишет агентство Bloomberg.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) не готов смягчать денежно-кредитную политику на июльском заседании и предпочтет дождаться новых экономических оценок, прежде чем сделать этот шаг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕЦБ.

Члены совета управляющих европейского ЦБ сходятся во мнении о том, что могут приступить к наращиванию стимулов на заседании 25 июля в случае очевидного ухудшения перспектив экономики, отмечают источники. Тем не менее, они склоняются к тому, что лучше будет сделать это в сентябре, когда в их распоряжении будут обновленные прогнозы по экономике еврозоны.

Опубликованные в пятницу статданные указали на значительно большее, чем ожидалось, падение заказов промпредприятий ФРГ в мае.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае упал на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. До этого показатель повышался два месяца подряд.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600 являются акции John Wood Group, которые подорожали на 3,61%, после того как аналитики банка Berenberg улучшили рекомендацию для бумаг компании, предоставляющей услуги для энергетического сектора, до "покупать" с "держать".

Котировки германского производителя осветительного оборудования Osram Licht AG растут на 1,88% на новостях о том, что компания поддерживает предложение о покупке от американских фондов прямых инвестиций Bain Capital и Carlyle Group, оценивших ее в 3,4 млрд евро.

Стоимость акций Deutsche Bank выросла на 0,77%. По данным газеты Financial Times, крупнейший банк Германии может зафиксировать чистый убыток в 2019 году в связи с планируемой реорганизацией инвестиционно-банковского бизнеса. Готовящееся руководством банка радикальное сокращение этих операций обойдется ему в 5 млрд евро, отмечают источники газеты

Самый существенный спад демонстрируют бумаги Hexagon, которые теряют 14,32% из-за того, что шведский технологический гигант предупредил о падении продаж во втором финансовом квартале на фоне торгового конфликта США и Китая.