Экономика

12:26 02.07.2019

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно после активного роста накануне

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Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно после активного роста накануне

Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе утренней сессии во вторник после уверенного роста накануне, внимание участников рынка сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:29 МСК вырос на 0,09% и составил 388,22 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени набрал 0,2%, германский DAX снизился на 0,13%, французский CAC 40 опустился на 0,06%, испанский IBEX 35 потерял 0,12%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,34%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американо-китайские торговые переговоры уже начались.

Договоренность о возобновлении переговорного процесса, прерванного после неудачного раунда в Вашингтоне, была достигнута на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20 в Осаке на минувшей неделе. Одновременно американская сторона приостановила введение тарифов на китайские товары стоимостью $300 млрд, чем грозила ранее.

Трамп с оптимизмом смотрит на возможную торговую сделку с Китаем после встречи с Си Цзиньпином. В интервью Fox News он заявил, что его встреча с председателем КНР приблизила две страны к заключению торговой сделки.

В то же время США усилили давление на Европейский союз. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа".

Тем временем трейдеры анализируют корпоративные новости, которые определяют динамику ряда европейских акций.

Бумаги L'Oreal дорожают на 0,9% на новостях о том, что один из крупнейших в мире производителей косметики вступил в эксклюзивные переговоры с Clarins Group с целью приобретения брендов Mugler и Azzaro.

Стоимость акций WPP снизилась на 2,08% после того, как стало известно, что британский рекламный концерн вступил в эксклюзивные переговоры о продаже контрольного пакета акций своего исследовательского подразделения Kantar Group частной инвестиционной компании Bain Capital LP примерно за $4 млрд.

Акции Anheuser-Busch InBev прибавляют в цене 1,56%. Подразделение пивоваренной компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе готовится провести IPO, которое станет одним из крупнейших в Гонконге за всю историю, пишет газета Financial Times.

Опубликованные во вторник статистические данные указали на более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в Германии.

Розничные продажи в стране в мае 2019 года подскочили на 4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали менее существенного повышения - на 2,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Теги: #ес #фондовые_индексы
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