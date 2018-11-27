Экономика

16:09 27.11.2018

НКРЭКУ одобрила проект снижения с января-2019 тарифов на вход-выход в ГТС Украины в 1,5-2,1 раза

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НКРЭКУ одобрила проект снижения с января-2019 тарифов на вход-выход в ГТС Украины в 1,5-2,1 раза

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во вторник одобрила проект постановления о снижении с 1 января 2019 года тарифов для точек входа и выхода ГТС Украины.

Проект будет утвержден после общественных обсуждений в декабре.

Как сообщалось, тарифы АО "Укртрансгаз" (УТГ) на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС Украины ("Берегдароц", "Будинце", "Валуйки", "Германовичи", "Кобрин", "Мозырь", "Писаревка 1400", "Суджа 1200", "Суджа 1400", "Устилуг") планируется снизить в 2,1 раза – с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

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Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5-2,1 раза. В том числе для "Ананьев" и "Гребеники АТИ" – в 1,5 раза (с $16,74 до $10,89), "Берегово" – в 1,9 раза (с $31,03 до $16,22), Гребеники (ШДКИ) – в 1,7 раза (с $21,33 до $12,6), "Дроздовичи" и "Устилуг" – в 2,1 раза (с $25,73 до $12,01), "Алексеевка" – в 1,9 раза (с $32,16 до $16,64), "Орловка" – в 1,7 раза (с $23,12 до $13,27), "Теково" – в 1,9 раза (с $28,99 до $15,46), "Ужгород" – в 1,9 раза (с $32,8 до $16,88).

НКРЭКУ также намерена снизить тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза – с 296,8 грн до 89,02 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).

Как сообщалось, полномочия по установлению соответствующих тарифов НКРЭКУ получила в соответствии с принятым весной 2015 года законом "О рынке природного газа", который ввел в Украине нормы энергетического законодательства Европейского Союза.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #гтс #нкрэку
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