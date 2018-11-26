Экономика

18:36 26.11.2018

НКРЭКУ запретила операторам ГРС проводить доначисления населению в платежки за газ

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НКРЭКУ запретила операторам ГРС проводить доначисления населению в платежки за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решением от 23 ноября 2018 года запретила операторам газораспределительных сетей (ГРС) осуществлять доначисления в платежках за газ бытовым потребителям, возникшие в результате приведения объемов газа к стандартным условиям (с учетом давления и температуры).

"Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов ГРС в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям", - написала глава госрегулятора Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

Так, согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности №116 от 2 февраля 2004 года, стандартными условиями для поставки и распределения газа в Украине являются температура воздуха +20 градусов по Цельсию и абсолютное давление 760 мм ртутного столба.

В то же время фактическая температура, при которой счетчики газа бытовых потребителей осуществляют измерения, может отличаться от температуры, предусмотренной этими условиями, в соответствии с чем объем газа, прошедший через бытовой счетчик, отличается от объема газа, переданного ГРС. Облгазы на основании утвержденных Минэнергоугля коэффициентов для приведения объемов газа стандартным условиям и осуществили вышеуказанные доначисления в платежки.

Однако, отметила О.Кривенко, производственно-технологические потери операторов ГРС из-за разницы температур были уже учтены в тарифе на газ, поэтому комиссия и приняла решение о запрете проводить такие доначисления.

Кроме того, в НКРЭКУ заявили о необходимости внести в закон "О рынке природного газа" изменения, касающиеся температуры, в частности, снизить установленную в качестве стандартной температуру в 20℃ на температуру в 0С. Комиссия также рекомендовала Минэнергоугля выполнить условия закона в части разработки необходимых технических регламентов и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

В то же время Ассоциация газового рынка Украины выступила против такого решения комиссии, посчитав, что запрет искажает экономическую конкуренцию и противоречит либерализации рынка газа в сегменте бытовых потребителей, а также логике построения конкурентного рынка.

Согласно пресс-релизу ассоциации, она уже обратилась в Европейское энергетическое сообщество с предложением начать расследование в отношении последнего решения НКРЭКУ.

Заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк в своей колонке для издания "Новое время" напомнил, что идея приводить объемы использованного населением газа к стандартным условиям возникла почти два года назад при внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем.

"Но получилась правовая коллизия: изменения в кодекс внесли, а в методику, которая определяет величину коэффициентов для приведения к стандартным условиям, так и не смогли внести. Эта методика, утвержденная еще 15 лет назад приказом Минэнерго, предназначена для применения к юридическим лицам, но не к населению. Эта правовая коллизия существует уже практически два года", - написал он.

По его мнению, чтобы при приведении к стандартным условиям потребитель не платил дважды, необходимо изъять из тарифа облгазов уже имеющуюся там компенсацию потерь из-за разницы в температурах.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #газ #население #нкрэку
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