Украина к 7 сентября намолотила 35,1 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 7 сентября намолотила 35,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,1 млн га (68% к прогнозу), сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия в пятницу.

По его данным, кукурузы намолочено 603 тыс. тонн с площади 107 тыс. га (2%) при урожайности 56,3 ц/га, гречихи – 56 тыс. тонн с 43 тыс. га (40%) при урожайности 12,9 ц/га, проса – 43 тыс. тонн с 27 тыс. га (51%) при урожайности 16 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,2 млн тонн подсолнечника с 1,1 млн га (18%) при урожайности 20,1 ц/га и 340 тыс. тонн сои со 144 тыс. га (8%) при урожайности 23,7 ц/га.

Минагропрод напоминает, что урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га, а рапса – 2,7 млн тонн с 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года: из прогнозируемых 888 тыс. га засеяно 765 тыс. га (86%).

Помимо этого, 17 областей начали посев озимых зерновых, площади под которыми прогнозируются на уровне прошлого года – 7,2 млн грн. В частности, озимая пшеница и тритикале посажены на 129 тыс. га из 6,2 млн га, рожь – на 3 тыс. га из 147 тыс. га и озимый ячмень – 4 тыс. га из 872 тыс. га.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в Украине на этот год на уровне 2017 года - "60 млн тонн+", тогда как в 2017 году он составил 61,3 млн тонн.