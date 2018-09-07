Гройсман предлагает увеличить оборонный бюджет на 2019 год до 201 млрд грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что оборонный бюджет на 2019 год будет увеличен до 201 млрд грн.

"Вчера на заседании СНБО предложил увеличить оборонный бюджет-2019 на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн. При эффективном использовании такой бюджет дает возможность не только обновить вооружение, но и увеличить зарплату нашим военным", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке в пятницу утром.