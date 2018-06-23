Лозунг "маски-шоу стоп" остался лозунгом, отношение правоохранителей к бизнесу не изменилось – юристы

Заявленная правительством стратегия "масс-шоу стоп" не показала эффективности, для борьбы с незаконными следственными действиями правоохранительных органов необходимо повышение общей правовой культуры, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"В настоящее время нормативная база декларирует соблюдение законности и верховенства права при проведении следственных действий. Однако правоохранители нередко используют предоставленные полномочия как средства личной наживы, психологического давления и рейдерских захватов в интересах третьих лиц. При этом следует понимать, что сокращением срока рассмотрения жалоб и усилением дисциплинарной и имущественной ответственности полностью эта проблема не исчезнет", - сказал советник юрфирмы Ario Law Firm Владислав Грищенко, комментируя утвержденный правительством законопроект, предусматривающий персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия.

По мнению юриста, "чтобы закон работал, чтобы правоохранители действительно опасались превышать собственные полномочия, в первую очередь, общество должно обладать высокой правовой культурой".

Вместе с тем В.Грищенко считает положительным рост количества официальных обращений на действия правоохранителей.

По словам юриста, идея законодательно установить персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия давно назрела.

"Количество жалоб и граждан, и бизнеса на противозаконные действия некоторых представителей правоохранительной системы растет как снежный ком, давно пора признать: анонсированный Кабмином лозунг "маски-шоу стоп" пока остается только лозунгом и не приводит к реальному прекращению давления правоохранителей на бизнес и граждан", - подчеркнул юрист.

При этом В.Грищенко отметил: если раньше подобные жалобы практически не выносились в публичную плоскость, "им не давали официального хода расследования по вполне очевидным причинам, то сегодня тенденция меняется и все большее число пострадавших от таких действий готово отстаивать свои права публично, в том числе в судах".

"Защищая интересы наших клиентов, мы действительно очень часто сталкиваемся с превышением полномочий со стороны правоохранителей при проведении следственных действий: у клиентов во время обысков без описи, хотя и с внешним соблюдением проведения видеозаписи, может изыматься документация, не имеющая никакого отношения к делу, а дальнейшие постановления судов вернуть изъятое могут просто игнорироваться; правоохранители инициируют аресты на имущество клиентов, также не связанное с делом, и т. д.", - сказал он.

По мнению юриста, для искоренения проблемы превышения правоохранителями их полномочий необходимо внедрять комплексные меры. В частности, сокращение сроков рассмотрения жалоб должно сопровождаться качественным судебным контролем со стороны следственных судей.

"Для этого необходимо либо перераспределить некоторые полномочия прокуроров и следственных судей, либо кардинально увеличить штат следственных судей. Потому что с существующей нагрузкой на суды должного эффекта принятый закон не возымеет", - считает юрист.

В свою очередь, юрист юридической фирмы "Астерс" Елена Роик привела данные Союза украинских предпринимателей (СУП), согласно которым за три года правоохранители более 296 тыс. раз предпринимали действия, которые так или иначе могут быть расценены как давление на бизнес. Кроме того, она напомнила, что статистику жалоб бизнеса на незаконные действия правоохранительных органов путем совместного мониторинга количества жалоб от предпринимателей на давление со стороны правоохранителей ведет Министерство юстиции Украины в рамках проекта "Я имею право" совместно с Европейской бизнес ассоциацией, Советом бизнес-омбудсмена и Американской торговой палатой.

"Настораживает количество последних публикаций в прессе на эту тему, частота проведения "круглых столов", конференций по теме защиты бизнеса, внесение законопроектов, которые должны снизить давление на бизнес. К сожалению, это свидетельствует о том, что увеличение количества правоохранительных органов с "размытыми" полномочиями прямо пропорционально приводит к увеличению количества незаконных следственных действий с их стороны", - считает юрист.

Комментируя правительственные инициативы, она отметила, что в настоящее время фактически никаких действенных механизмов защиты от проведения незаконных следственных действий в законодательстве не предусмотрено, так как принятый в конце 2017 года закон "маски-шоу стоп" всей проблемы защиты бизнеса/граждан не решил.

Е.Роик напомнила, что в настоящее время законодательством предусмотрены возможности защиты для граждан от произвола следственных органов. Кроме того, в последнее время популярным среди юристов становится признание действий следователей незаконными в порядке административного судопроизводства, в т.ч. во время обысков. Вместе с тем пока однозначной судебной практики в вопросе административного обжалования действий следователя нет. Кроме того, констатация факта незаконности действий в порядке административного процесса не делает их автоматически законными и не приведет к возобновлению нарушенных прав. При этом данные правовые элементы защиты от незаконных действий не затрагивают вопросы эффективности этой защиты.

"С учетом реалий украинской правовой системы порядок оспаривания незаконных действий следственных органов - это длительный и трудоемкий процесс", - подчеркнула юрист.

По ее мнению, основной проблемой в системе защиты от незаконных следственных действий является низкое качество процессуальных документов, которые эти следственные действия санкционируют. В частности, в определениях следственных судей о проведении обыска, на основании которых он и должен проводиться, нередко можно встретить общее описание вещей и документов, которые необходимо изъять во время обыска, что дает следователю право по собственному усмотрению принимать решение о принадлежности того или иного документа, вещи, денежных средств к доказательствам и порядке их изъятия. При этом проведения обыска не оспаривается, а любые замечания на протокол обыска или признание изъятых доказательств недопустимыми могут быть предметом рассмотрения только на этапе судебного следствия.

"Необходимости в принятии отдельного закона о защите бизнеса/граждан от незаконных действий органов досудебного следствия нет. Безусловно, законодателю следует внести изменения в действующие нормы с целью максимизировать эффективность защиты", - считает юрист.

Комментируя эффективность механизмов реализации закона в случае его принятия, Е.Роик, в частности, отметила, что "возможность подачи жалобы и привлечения работников органов досудебного следствия к личной имущественной ответственности будет сдерживающим фактором для каждого следователя или оперативного работника при принятии незаконных решений в ходе следственного действия".

"Но, с другой стороны, УПК Украины четко указывает: эти следственные действия должны проводиться только на основании определения следственного судьи или в исключительных случаях с последующим получением такового. Вот тут вся эффективность механизма защиты прав и может закончиться, поскольку пока следственные судьи будут выносить неаргументированные определения, позволяющие следователям изымать в "фактовых" делах практически неограниченное количество вещей, документов, денежных средств, проводить обыски у лиц, которые никоим образом не могут скрывать доказательства преступления, любые механизмы защиты практически недействительны", - сказала она.

По словам юриста, для повышения эффективности работы закона необходимо, чтобы любое несоответствие нормам Уголовного процессуального кодекса во время следственного действия было надлежащим образом зафиксировано, а гражданам в обязательном порядке разъяснялась возможность подать жалобу на незаконные действия.

"Нормы нового закона должны четко соответствовать нормам других законодательных актов, регулирующих порядок обжалования действий следственных органов, исключая любую коллизию и неточность, а порядок, субъекты, строки оспаривания незаконности действий органов следствия должны быть очень детально определены в этом законе", - резюмировала Е.Роик.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 июня 2018 года утвердил законопроект с изменениями в законодательство, которые предусматривают персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия.