Экономика

12:00 23.06.2018

Dragon Capital может приобрести ТЦ Sky Park в Виннице

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Dragon Capital может приобрести ТЦ Sky Park в Виннице

Инвестиционная группа Dragon Capital может приобрести ООО "Аскор Компани" (Киев), который управляет торговым центром Sky Park в Виннице и владеет земельными участками под ним.

Как указано в сообщении Антимонопольного комитета Украины, он рассматривает заявку на предоставление Dragon Capital Investments Limited из группы Dragon Capital разрешения на покупку свыше 50% в "Аскор Компани".

В "Драгон Капитал" агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать эту информацию АМКУ.

Теги: #покупка #винница #dragon_capital #торговый_центр
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