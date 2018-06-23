Dragon Capital может приобрести ТЦ Sky Park в Виннице

Инвестиционная группа Dragon Capital может приобрести ООО "Аскор Компани" (Киев), который управляет торговым центром Sky Park в Виннице и владеет земельными участками под ним.

Как указано в сообщении Антимонопольного комитета Украины, он рассматривает заявку на предоставление Dragon Capital Investments Limited из группы Dragon Capital разрешения на покупку свыше 50% в "Аскор Компани".

В "Драгон Капитал" агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать эту информацию АМКУ.